Meloni celebra Berlusconi E pensa al dopo | Fi necessaria in centrodestra

(Di lunedì 12 giugno 2023) Prima di una lunga intervista in prima serata a Canale 5 Giorgiasceglie un video, registrato nel suo ufficio di Palazzo Chigi, per ricordare Silvio. Un "combattente" e "uno degli ...

Forza Italia, in particolare con Tajani, è 'garante' della maggioranza con quel Ppe con cuivorrebbe stringere un'alleanza in vista delle prossime europee. Se Forza Italia implodesse, è il ...chiude con un annuncio: "Roma sarà pronta a organizzare la conferenza internazionale sulla ... La destrala giornata: "La missione segna un altro importante successo della politica estera ...Stai a vedere che prima o poi Giorgialo fa presidente della Repubblica Bruno Vespa , 78 anni, il Gran Consacratore di quel Potere da cui a sua volta è stato consacrato in questo fine settimana nella sontuosa fattoria turbovinicola ...

Meloni celebra Berlusconi.E pensa al dopo:Fi necessaria in ... Agenzia askanews

Roma, 12 giu. (askanews) - Prima di una lunga intervista in prima serata a Canale 5 Giorgia Meloni sceglie un video, registrato nel suo ufficio ...La propaganda di Giorgia Meloni non può cancellare la realtà. E la realtà è che il suo pompato viaggio a Tunisi, l’ennesimo di una lunga e recente serie, è stato un buco nell’acqua.