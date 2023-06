Meloni a Tunisi | più vicina l' intesa con l' Ue

(Di lunedì 12 giugno 2023) AGI - "Un rafforzamento del partenariato" traa e Ue, 100 milioni subito da Bruxelles per il controllo delle frontiere e un successivo finanziamento europeo di 150 milioni da inserire a bilancio. Ma il possibile aiuto finanziario a lungo termine di 900 milioni di euro che dall'Unione europea dovrebbe arrivare aresta subordinato all'accordo che il paese nord africano dovrà chiudere con il Fondo Monetario Internazionale. Questo il messaggio che Italia, Olanda e Ue consegnano al presidenteno Kais Saied al termine dei colloqui dinell'incontro al palazzo presidenziale di Cartagine. Giorgia, tornata acinque giorni dopo la sua visita ufficiale accompagnata da Ursula von der Leyen e da Mark Rutte, parla di "importante risultato anche frutto del ...

Meloni a Tunisi con von der Leyen e Rutte: "Obiettivo memorandum d'intesa Ue-Tunisia entro giugno" - Saied: Fmi riveda le sue ricette e troveremo una soluzione - Saied: Fmi riveda le sue ricette e troveremo una soluzione RaiNews

