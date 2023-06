Mediaset España | è un uomo solo al comando

(Di lunedì 12 giugno 2023)lascia tutto il potere nelle mani di Alessandro Salem El Pais, di Rosario G. Gomez, pag. 50ha messo a segno un colpo di mano per porre fine alla battaglia per il controllo dell’azienda scatenatasi dopo l’annuncio della partenza del suo ex amministratore delegato, Paolo Vasile, lo scorso ottobre. Da allora il gruppo mediatico, che possiede i canali Telecinco e Cuatro, ha vissuto un vero e proprio gioco di troni, secondo quanto riferiscono diverse fonti interne. La lotta sotterranea tra il presidente, Borja Prado, e l’amministratore delegato, Alessandro Salem, per la conquista di alcune sfere di potere è stata stroncata questa settimana con la pubblicazione del nuovo organigramma, in cui Prado viene privato di gran parte dei poteri che il Consiglio di amministrazione gli aveva attribuito a novembre. Le sue ...

MFE - MediaForEurope è la denominazione che ha assuntonel 2021 con il passaggio della sede legale (ma non fiscale) in Olanda. La morte dell'ex premier accende un certo appeal speculativo ...Vivendi aveva tentato una scalata arastrellando azioni fino a sfiorare il trenta per cento, il sistema Italia l'aveva respinta (determinante fu l'intervento governativo in Telecom) e per ...La vera cassaforte della famiglia Berlusconi è Mfe, dopo il trasferimento della sede in Olanda e le prospettive di fusione con, che dovrebbe giungere a compimento tra l'estate e l'...