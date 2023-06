Mediaset | ecco come cambiano i palinsesti tv per la morte del Cav

(Di lunedì 12 giugno 2023) Al loro posto andrà in onda lo Speciale Tg5 , che ripercorre la vita e la carriera di Silvio Berlusconi, ed è in simulcast su Retequattro e su Tgcom24, senza interruzioni pubblicitarie. Dalle 20.30 (...

La comunicazione ufficiale del cambiamento dei palinsesti televisivi è arrivata poco fa attraverso i canali ufficiali di, che ha deciso di omaggiare il Cavaliere con una serie di speciali ...Non poteva mancare un pensiero di Pier Silvio Berlusconi dopo la morte del padre. Sulla torre dil'omaggio. Un messaggio da numero uno, ma anche da figlio in lutto che ha appena perso il padre. Pier Silvio Berlusconi saluta con un bellissimo gesto papà Silvio , morto questa mattina ...Da Antonella Clerici a Gerry Scotti ad Alfonso Signorinicosa hanno scritto i conduttori televisivie Rai. Gerry Scotti in un post su Instagram ha detto: " Vorrei ricordare il ...

Morte Berlusconi, Mediaset cambia i palinsesti: ecco la nuova ... Tag24

La scomparsa di Silvio Berlusconi porta a un drastico cambiamento dei palinsesti televisivi di Mediaset, che daranno ampio spazio al ricordo della vita e della carriera del Cavaliere ...Non poteva mancare un pensiero di Pier Silvio Berlusconi dopo la morte del padre. Sulla Torre di Mediaset, ecco l'omaggio.