Med-Or guarda a Oriente. Avviata collaborazione con il Vietnam

(Di lunedì 12 giugno 2023) Med-Or si lancia verso l’Indo-Pacifico e avvia unacon il. Lunedì 12 giugno la Fondazione Med-Or ha sottoscritto un accordo dicon la Diplomatic Academy of, un’unità amministrativa affiliata al ministero degli Esteri del, incaricata di condurre studi strategici in materia di relazioni internazionali e politica estera, corsi di laurea e post-laurea, formazione di funzionari in carriera. Primo accordo del genere con un Paese dell’estremo, Med-Or onora così la sua mission (e il suo nome) avviando le proprie attività anche con Paesi non solo afferenti all’area del Mediterraneo allargato. Infatti, con questo accordo, il processo di radicamento della Fondazione anche in aree strategiche come l’Asia Meridionale e il sud-est ...