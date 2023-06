McDonald’s cerca 33 persone per alcuni ristoranti di Roma | come candidarsi

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 12 giugno 2023)33 nuovi candidati, di cui 30 crew e 3 manager, per rafforzare i team didei suoidell’area nord die, in particolare, per idi via di Boccea (Casalotti), via Casal del Marmo, via Cassia e via Trionfale. Giovedì 22 giugno, l’azienda ha organizzato una giornata di selezioni e colloqui presso l’Hotel Papillo in via Arola 53, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, una preziosa occasione di conoscere più da vicino la realtà di, attraverso l’esperienza di chi ci lavora. I requisiti richiesti Voglia di mettersi in gioco, capacità di lavorare in squadra e a contatto con i clienti, rappresentano alcune delle principali caratteristiche che l’azienda rinelle ...