Mbappé può essere venduto subito | ha fatto sapere al Psg che non prolungherà fino al 2025

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 12 giugno 2023) Si riapre il tormentone. Il fuoriclasse francese ha comunicato al Psg che non eserciterà l’opzione per prolungare il suo contrattoal. Quindi la prossima sarebbe la sua ultima stagione a Parigi. Dopodiché il club qatarino lo perderebbe a zero. A questo punto il Psg potrebbe venderlo in questa sessione estiva, presumibilmente al Real Madrid. L’Equipe scrive di atmosfera pesante al Psg che ha già perso Messi. La lettera del calciatore francese è arrivata oggi negli uffici del club. Kyliansarà quindi libero il prossimo giugno e sarà potenzialmente in grado di accordarsi con un club già dal 1 ° gennaio 2024. Una decisione che, se non è una sorpresa, sembra un terremoto per il club della capitale. Scrive L’Equipe chenon aveva alcun obbligo di manifestare concretamente la sua ...