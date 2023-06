Mauro Coruzzi | prima volta in tv dopo l' ictus | Non ho parlato per un mese

Ospite di Mara Venier, nello studio di Domenica In,torna per la prima volta in tv e si racconta: Sto recuperando il linguaggio . tornato in tv Platinette, all anagrafe, dopo l ictus ischemico che lo ha colpito il 14 ...Nell'ultima puntata di Domenica In , la conduttrice ha evitato di parlare della prossima edizione, rimanendo in silenzio alla domanda diretta che il suo ospite,, le ha fatto su un suo ...Anche durante l'incontro con, che ha parlato di come sta dopo l'ictus , sono state scambiate alcune parole in merito al destino di Mara in Rai. "L'anno prossimo Domenica In la facciamo ...

Mauro Coruzzi, chi è: età, l'ictus, il figlio (mai nato), la malattia nervosa e la super dieta: Platinette si ilmessaggero.it

Mauro Coruzzi torna in tv dopo l’ictus: “Per un mese non ho parlato, ancora incespico ma sto recuperando”. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.RaiPlay Mauro Coruzzi: le varie fasi della riabilitazione - Domenica In 11/06/2023 Mauro Coruzzi testimonia come sta affrontando il periodo di riabilitazione, dopo l'ictus ischemico che lo ha colpito ...