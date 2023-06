Marzapane fatto in casa | pronto in meno di dieci minuti Delizioso

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ilè una preparazione davvero incredibile. Si tratta di una pasta di mandorle, modellabile e golosa, da gustare a morsi o da utilizzare per creare piccole opere d’arte. Frutta, cuori, stelle, gatti, coniglietti, barchette, qualsiasi cosa desiderate realizzare con questa ricetta prenderà forma tra le vostre sapiente mani. Si ottiene dalle mandorle pelate e macinate, unite con acqua e zucchero in maniera proporzionale pari a 2/3 e 1/3. Una ricetta tipica della Sicilia, versatile e deliziosa, raffinata e delicata, famosa in tutto la penisola. Provate a realizzarla con l’aiuto dei piccoli di, lasciateli poi liberi di dare sfogo alla loro fantasia per assistere alla nascita delle loro creazioni. Vi divertirete tutti in famiglia, e che soddisfazione gustare queste chicche fatte incon tanto amore e cura. In ...