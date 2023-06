Martin Sal | chi è il fratello di Luis Sal?

(Di lunedì 12 giugno 2023)è ilmaggiore dello youtuber, il cui nome in questi è sulla bocca di tutti per un litigio con Fedez. Scopriamo di seguito tutti i dettagli e le curiosità della sua vita, sia privata sia professionale! Leggi anche: Muschio Selvaggio, prima del litigio frae Fedez «Parli sopra...

Luise Fedez: i motivi della lite Fedez, in apertura del suo nuovo appuntamento ha voluto fare ... La stessa cosa vale anche per, fratello di Luis. Infine Fedez ha concluso ribadendo il suo ...Se ne parla ancora tanto, ma chi è LuisChi è LuisNato a Bologna il 18 giugno del 1997 da padre argentino e madre bolognese, Luis ha due fratelli maggiori,e un altro di cui non si ...Dopo il periodo di riflessione, Luisavrebbe comunicato la sua decisione a Fedez: 'Con mio ... Per quanto riguarda, non l'ho mai sentito durante le puntate, lo contattava Luis. Credo vada da ...

Perché Dillo all'avvocato di Luis Sal è già il meme dell'anno Fanpage.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...L’8 giugno Luis Sal ha pubblicato un video sul canale di Muschio Selvaggio per spiegare i motivi che lo hanno portato a interrompere la ...