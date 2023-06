Martellate in testa e gola tagliata | polemica per la condanna light all' omicida

(Di lunedì 12 giugno 2023) Trent'anni di carcere sul caso Carol Maltesi. È questa lapronunciata dalla Corte d'Assise di Busto Arsizio nei confronti di Davide Fontana, reo confesso di aver ucciso la vicina di pianerottolo colpendola incon un martello e tagliandole latra il 10 e l'11 gennaio del 2022 mentre giravano un filmino hard nella casa di lei, a Rescaldina, in provincia di Milano. La Procura aveva chiesto l'ergastolo con due anni di isolamento diurno per i reati di omicidio volontario aggravato, distruzione e occultamento di cadavere. Ma i giudici, dopo una lunga camera di consiglio, non hanno riconosciuto tre delle aggravanti conte (premeditazione, crudeltà e motivi abietti e futili) mentre hanno riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti. L'uomo aveva raccontato agli ...

Il 44 enne l'ha quindi colpita aine poi sgozzata, Ha sezionato il cadavere in 18 parti, riposti in un congelatore acquistato su Amazon fino a fine marzo, quando ha tentato prima di ...Il 44 enne l'ha quindi colpita aine poi sgozzata, Ha sezionato il cadavere in 18 parti, riposti in un congelatore acquistato su Amazon fino a fine marzo, quando ha tentato prima di ...Il 44 enne l'ha quindi colpita aine poi sgozzata, ha sezionato il cadavere in 18 parti, riposte in un congelatore acquistato su Amazon fino a fine marzo, quando ha tentato prima di ...

MARTELLATE IN TESTA ALLA MOGLIE: L'ARNESE SI ROMPE ... YouTube

Amara reazione dei parenti della vittima, che invocavano per un bancario la pena del carcere a vita. "È una vergogna", ha detto la zia ...Lo ha deciso il Tribunale di Busto Arsizio (Varese), escludendo l'aggravante della premeditazione, dei motivi abbietti e le sevizie. L'accusa aveva chiesto la pena massima ...