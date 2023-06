Marta Fascina con Berlusconi fino alla fine | il matrimonio simbolico e il futuro in FI | chi è la «moglie» del Cav

(Di lunedì 12 giugno 2023) È stato un rapporto decisamente tormentato quello tra Silvioe le donne. In fondo - spiega chi gli è stato vicino in questi anni - rappresenta la metafora di una vita vissuta...

Solo davanti al notaio si scoprirà se alla terza mogliesposata solo 'simbolicamente', con un matrimonio senza valore legale nel 2022 sarà destinata parte delle proprietà e dei conti in ...Proprio quei commissariamenti provinciali e regionali che in queste settimane hanno fatto litigare dentro Forza Italia, tra il gruppo dirigente guidato dae l'ala dei dissidenti vicini ...Leggi anche Silvio Berlusconi, alla notizia della sua morte i social scatenati su. L'ironia sulla possibile eredità Con la morte di Berlusconi il mondo è più piccolo, se ne va il più ...

Berlusconi e le donne, da Veronica Lario (da cui si separa nel 2009) a Marta Fascina: tutti gli amori del Cava ilmessaggero.it

Questa mattina presto, anche i figli di Berlusconi e il fratello Paolo accorrono in ospedale, dove si trova già la compagna del leader azzurro, Marta Fascina, sempre al suo fianco. Subito dopo il loro ...In base alla legge n. 36 del 7 febbraio 1987 (art. 1) «sono a carico dello Stato le spese per i funerali» del presidente della Repubblica, del presidente del Senato, del presidente della Camera, del p ...