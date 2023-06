Marco Columbro | chi è | età | carriera | oggi | chi è la moglie | figli | foto | Instagram e ultime notizie

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 giugno 2023) Inizia una nuova settimana ed è tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di, pronto a raccontarsi a cuore aperto, anche l’attore e conduttore televisivo. Che ripercorrerà tutta la sua lungae parlerà anche della sua sfera sentimentale, senza tralasciare nessun aspetto. View this post onA post shared by(@official) Dagli esordi al debutto diè nato a Viareggio il 28 giugno del ...