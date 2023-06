Mara Venier | incidente domestico prima della diretta | “Stavo lavando i piatti stamattina | ho rotto un piatto e mi sono tagliata”

(Di lunedì 12 giugno 2023) Piccoloperalla vigiliadi Domenica In dell’11 giugno. L’ultima puntatastagione 2022/23 si è aperta con le dolci paroleconduttrice rivolte al defunto genero Pier Francesco Forleo, morto nella notte tra l’8 e il 9 giugno. “Pier è stato un importante dirigente di questa azienda, la Rai, che tutti noi amiamo tantissimo – ha esordito visibilmente commossa -. E anche Pier Francesco Forleo la amava molto, si occupava di sport. Ma per me era solo mio genero, io la suocera, mi ha sempre chiamata così per 18 anni. Non posso fare a meno di ricordare chi ha portato solo gioia e amore nella mia famiglia”. Dopo la dedica, la conduttrice ha chiamato in studio il cantante di Cellino San Marco che ha svelato ...

Articoli più letti Giorgia Soleri dopo il video di Damiano con un'altra: "La nostra relazione non era monogama" di Redazione People, è morto il genero Pier Francesco Forleo: "Ti ho voluto ...Articoli più letti Giorgia Soleri dopo il video di Damiano con un'altra: "La nostra relazione non era monogama" di Redazione People, è morto il genero Pier Francesco Forleo: "Ti ho voluto ...... "La nostra relazione non era monogama" di Redazione People, è morto il genero Pier Francesco Forleo: "Ti ho voluto bene come un figlio" di Concetta Desando Alena Seredova e Alessandro ...

Mara Venier in lacrime a Domenica In per il genero: “Mi mancherai e ci mancherai Il Fatto Quotidiano

È tornato in tv Platinette, all’anagrafe Mauro Coruzzi, dopo l’ictus ischemico che lo ha colpito lo scorso 14 marzo.Un lungo periodo di degenza, seguito da un recupero funzionale non ancora completo.Ospite di Mara Venier, nello studio di Domenica In, Mauro Coruzzi torna per la prima volta in tv e si racconta: «Sto recuperando il linguaggio».