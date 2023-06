Mara Venier in lacrime sparisce Diretta interrotta | cosa sono costretti a mandare in onda

(Di lunedì 12 giugno 2023) Non c'è rivalità che tenga quando c'è di mezzo un lutto. Parliamo di quella, reale o presunta che sia, tra Francesca Fialdini e, che si contendono il pomeriggio domenicale Rai. Qualche giorno fa, infatti, la Ziaè stata colpita duramente dalla morte del genero Pier Francesco Forleo, marito della figlia Elisabetta Ferracini nonché “Responsabile della Direzione Diritti Sportivi” della tv di Stato. Un dirigente molto amato, al punto da essere chiamato “Il Principe” per i suoi modi sempre gentili. E allora la Fialdini, dopo aver preso la linea da Domenica In per lanciare l'ultima puntata del suo talk Da noi a ruota libera, ha voluto mostrare vicinanza alla collega e alla figlia con poche, ma sentite parole: “Un abbraccio fortissimo ad Elisabetta e”. La ...

