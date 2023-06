Mara Venier | diretta di lacrime | Sei sempre qui | piange per Carmela | chi è questa donna

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 giugno 2023) Non è stata facile l'ultima puntata della stagione di Domenica In per. Il lutto che ha colpito la sua famiglia, la morte di Pier Francesco Forleo, ha colpito duramente la conduttrice veneta, che non è riuscita a trattenere lenemmeno davanti alle telecamere. E nemmeno quando ‘è stato il momento dei saluti finali ci si è potuti lasciar andare ad un po' di leggerezza, perché la Ziane ha approfittato per ringraziare tutti quelli che lavorano al programma insieme a lei, citando in particolare la sua storica collaboratrice,, venuta a mancare nell'aprile 2021, dopo aver contratto il Covid-19. Queste le parole dellaalla sua: “E non posso non pensare a asei ...