Mamma e figlio con sindrome di Down | è fuori dal comune quello che hanno fatto

(Di lunedì 12 giugno 2023) Una storia che va presa come esempio. Unae suoche non si sono arresi davanti alla difficoltà edraggiunto il loro obiettivo. Insieme si sono laureati, così come desideravano. Lui ha ancora la forza di andare avanti, ma suano ed ha deciso di fermarsi. Una storia che commuove. Antonella L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Carol Maltesi,di unpiccolo che abita a Verona, lavorava come commessa in un negozio di profumi e negli ultimi anni si era avvicinata al mondo del porno a pagamento attraverso il sito '...Non c'è evento più tragico che dire addio al proprio. Questo vale sia per le persone che per gli animali. Si tende a pensare che gli amici a ... Così laha dovuto seppellire il suo piccolo. ...sono stati trasportati all'ospedale di Sant'Omero: il piccolo è stato poi trasferito nella Capitale in prognosi riservata, mentre la donna, che ha riportato traumi agli arti inferiori, ...

Mamma non capisce perché il figlio parla sempre da solo con il muro, poi la scoperta: ha un tenero segreto leggo.it

Il caso che ha scosso l'Austria: una donna di 32 anni è stata arrestata per tentato omicidio. Il figlio 12enne è stato rinvenuto dagli operatori in condizioni disperate: viveva in una gabbia, sottopos ...Una storia che va presa come esempio. Una mamma e suo figlio che non si sono arresi davanti alla difficoltà ed hanno raggiunto il loro obiettivo.