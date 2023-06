Maltempo in Varesotto | oltre 100 interventi dei vigili del fuoco

Sono state oltre centoventi le richieste di soccorso dalla serata di ieri ai vigili del fuoco a causa della forte perturbazione che ha colpito la provincia di Varese. Si sono verificate cadute di ...TRENI Ma è sul piano della viabilità che si confronta il disagio provocato dal. Se nella ... BOMBA D'ACQUA SU GERMIGNAGA A Germignaga , nell'Alto, si è abbattuta una vera e propria ...Non si segnalano per il momento crolli di alberi, ma solo qualche ramo cadutoanche in Lombardia: allagamenti e alberi caduti nelUna forte perturbazione temporalesca ha colpito ...

Forti temporali sul varesotto: grandine, allagamenti e piante abbattute varesenews.it

Sono state oltre centoventi le richieste di soccorso dalla serata di ieri ai vigili del fuoco a causa della forte perturbazione che ha colpito la provincia di Varese. (ANSA)