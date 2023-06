(Di lunedì 12 giugno 2023) "Non voglio parlare della parata, lascio che lo facciano altri al mio posto - racconta alla Gazzetta il primo cittadino della Mile High City - dico solo che la nostra città ha già vinto titoli in ...

Malone mette in guardia i Nuggets: "Vietato rilassarsi, dobbiamo essere affamati più di Miami" La Gazzetta dello Sport

Il tecnico di Denver alla vigilia di gara-5 che potrebbe regalare il primo titolo alla franchigia: "Evitiamo di pensare che sia tutto scontato". Spoelstra: "Convinti di poter allungare la serie" ..."The day after", il giorno dopo la prima sconfitta ai playoff 2023 di questi Denver Nuggets inizia con un'onesta chiacchierata tra allenatore e giocatori: "Ho mostrato loro 17 clip video. Una per ogni ...