Maldini ricorda Berlusconi | “Un genio | un visionario e sognatore”

(Di lunedì 12 giugno 2023) “Ci lascia un, ma soprattutto un amico che ha cambiato la storia della nostra Italia. Grazie di tutto Presidente, hai fatto vivere a tutti noi milanisti un sogno lungo più di 30 anni, nessuno sarà mai come te”. Lo ha scritto sui suoi profili social Paolo, leggendario capitano del Milan di Silvio, scomparso oggi all’età di 86 anni. Ai microfoni di Sky, Franco Baresi ha aggiunto: “Mi sento più solo. Per me era come un padre, un presidente unico e affettuoso per tutti. Ha realizzato i miei sogni”. Anche Fabio Capello ha volutore il suo ex presidente: “Un uomo con una visione a 360 gradi, aveva degli obiettivi e li raggiungeva. Tanti hanno provato ad imitarlo senza riuscirci. La sua capacità era di saper scegliere gli uomini giusti ...

Come Baresi, Maldini è il simbolo del Milan degli ultimi 40 anni abbondanti, il più vicino a noi e quindi il più vivo nel ricordo dei tifosi. Rivera è stato anche più iconico per il Milan, ma lo è ...10 minuti di colloquio. Tanti sono bastati a Gerry Cardinale per liquidare 25 anni di carriera e quasi 70 di storia del Milan con i Maldini ...