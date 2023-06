Malattie rare | convegno ‘Rare-D’ | 74% caregiver è donna | in Italia manca legge

(Di lunedì 12 giugno 2023) (Adnkronos) – Riportare al centro dell’attenzione politica e istituzionale il ruolo delfamiliare, spesso svolto dalle donne, è l’obiettivo del-D’ che si è svolto oggi presso il ministero della Salute. L’iniziativa, promossa da Uniamo – Federazionena, ha visto la partecipazione di Ladies First e il patrocinio dell’Associazionena sclerosi laterale amiotrofica (Aisla) dell’Istituto superiore di sanità. Secondo le statistiche – spiega una nota – isono prevalentemente donne (74%), di cui il 31% ha un’età inferiore ai 45 anni, il 38% rientra nella fascia di età compresa tra i 46 e i 60 anni, l’18% ha un’età compresa tra i 61 e i 70 anni, mentre il 13% ha superato i 70 anni. Ma in ...

