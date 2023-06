Maionese senza uova! una ricetta leggera | veloce e buonissima!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 12 giugno 2023)Facile,Il cibo preparato in casa è il migliore per varie ragioni e lanon fa eccezione. Ladi questaè superinfatti non prevede l’utilizzo delle uova. Preparare questasuper cremosa e vegana è molto facile oltre a risultare altamente digeribile. In più è possibile conservarla in frigo anche fino a sette giorni. Sarà una vera e propria bontà salutare per il nostro corpo!Facile,Vediamo subito quali sono gli ingredienti che ci occorrono per realizzare direttamente a casa una buona...