Maestra di sci morta a 25 anni | la procura apre un' inchiesta

La procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati, dopo la morte di Janira Mellé,didi 25 anni di La Thuile. Gli inquirenti attendono la cartella clinica per decidere se disporre l'autopsia o rilasciare subito il nullaosta alla sepoltura. L'Usl della Valle d'Aosta ha ...Così, su Twitter, il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, esprime cordoglio per il decesso delladidi 25 anni morta la sera di sabato 10 giugno all'ospedale Parini di Aosta, ...Aosta - Dopo due giorni di ricovero in ospedale, ieri se l'è portata via un sospetto caso di meningoencelofalite. Janira Mellé aveva 25 anni ed eradia La Thuile da quando era poco più che maggiorenne. Una ragazza sportiva, sorridente e tenace. La piccola comunità del suo paese è in lutto, come i tanti colleghi che la conoscevano. ...

La Thuile (Aosta), maestra di sci 25enne muore pochi giorni dopo un intervento: giallo sulle cause del decesso TGCOM

La procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati, dopo la morte di Janira Mellé, maestra di sci di 25 anni di La Thuile. (ANSA) ..."Ho appreso della scomparsa di Janira Mellé, una notizia che tocca tutti profondamente: una giovane atleta nel pieno della vita che ci lascia a soli 25 anni. Una perdita che ci rende tutti molto trist ...