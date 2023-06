Ma tu lo conosci Michele?

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 12 giugno 2023) Quando sento Zerocalcare manca un mese all’uscita di Questo mondo non mi renderà cattivo. Considerata l’attesa per la sua seconda incursione tra i cartoni animati Netflix con tutto il rumore che ne consegue, mi viene naturale chiedergli innanzitutto come si sente (ho visto i primi episodi e so già che ci farà discutere). «Sono contento e temo più la sua riuscita che le reazioni rosicone», esordisce. «Ho paura di non aver saputo maneggiare bene il ritmo: l’altra volta le puntate erano più corte ed era più semplice da gestire. Il salto nel buio è più nella forma che nei contenuti. Di quelli sono abbastanza convinto, sono qualcosa che ho scelto, mi andava di raccontare quella storia lì. Sarà più divisiva della prima, visto il gigantesco consenso che aveva ottenuto, ma non si può sempre inseguire il consenso e, allora, metti in conto che sarà più complicato». Questo mondo non mi renderà ...