Lutto nel mondo della politica | si è spento Berlusconi | aveva 86 anni

(Di lunedì 12 giugno 2023) A darne notizia CorriereSera Silvionon ce l’ha fatta. Il leader di Forza Italia, dopo il ricovero di venerdì, è venuto a mancare questa mattina, 12 giugno all’Ospedale San Raffaele di Milano.era stato nuovamente ricoverato venerdì dopo un lungo ricovero di 45 giorni a causaleucemia mielomonocitica cronica e di alcune complicazioni legate alla malattia di cui soffriva da tempo L’ex premier era entrato nella struttura per essere sottoposto ad “accertamenti programmati”. Nella mattina di oggi, il fratello di, Paolo, e la figlia Marina erano arrivati stamattina all’ospedale San Raffaele di Milano. Insieme a loro anche la quartogenita Eleonora. Seguono aggiornamenti L'articolo proviene da 361 Magazine.

Il declino politico è iniziato con la crisi degli spread e la soluzione emergenziale,2011, di Mario Monti, a decretare il fallimento della sua piattaforma politica: riforme liberali poche, ...Non solo ilinaspettato, ma anche la polemica tutta politica nata dopo la puntata di Domenica ... durante l'intervista ad Albano, ha fatto un'altra allusione al suo futuroprogramma: " Torna ...... adesso aè la famiglia Di Ponio di Sant'Elia: Benedetto, residentequartiere delle case popolari, in paese da tutti conosciuto come Michele: un ragazzo benvoluto da tutta la comunità, la ...

Lutto nel mondo della cultura, scomparso Nuccio Ordine Corriere della Calabria

Si spegne a 86 anni il leader di Forza Italia, una figura polarizzante che ha segnato un’epoca Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, è morto oggi all’età di 86 anni. La sua morte lascia un vuoto ...Una vita accanto al calcio, una vita da presidente del Milan e non solo quella di Silvio Berlusconi che si è spento nella mattinata di lunedì 12 giugno al San Raffaele di Milano. Il leader politico da ...