L' uomo che ha segnato un' epoca

(Di lunedì 12 giugno 2023) AGI – Silvio Berlusconi, che oggi si è presentato al trono di quell'Altissimo cui tante volte ha dato segno di sentirsi molto prossimo, è uno dei pochi italiani che hannodi sé la propria. Ci azzardiamo ad indicarne altri due, perché di più non riusciamo a trovarne negli annali: Alcide De Gasperi e Benito Mussolini. Nel bene o nel male, l'Italia sarebbe stata diversa senza di loro e lo stesso vale per Berlusconi Silvio, nato a Milano, classe 1936 (in quel momento, sia detto per inciso, Mussolini impazzava nelle piazze mentre De Gasperi tagliava il formaggio alla mensa della Biblioteca Vaticana), imprenditore, creatore di imperi massmediatici, fondatore di partiti, presidente di consigli, viveur impenitente, frequentatore di cene eleganti, patron di squadre di calcio le più forti del mondo allora conosciuto. Anzi, dell'Orbe Terraqueo. ...