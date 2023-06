Luna di miele fatale film Tv8 | trama storia vera | cast e finale

Leggi su spettacoloitaliano

(Di lunedì 12 giugno 2023)diTv8 Oggi va in ondadiTv8 diretto da regia di Paul Shapiro, conosciuto con il titolo “Deadly Honeymoon”, è stato prodotto da Lifetime e girato in America. Le disavventure di una coppia di neo sposi, interpretata da Summer Glau e Chris Carmack, in partenza dalle Hawaii per festeggiare in crociera ladi. A seguire:di ...