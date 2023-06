L’ultimo vero leader politico

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 12 giugno 2023) Su Silvio Berlusconi si potrebbero scrivere tante cose, ma certo è che di lui non si può ignorare la grandezza che si è manifestata sotto vari e diversi aspetti. Possiamo iniziare con il dire che è stato in Italia, il primo ad aver radicalmente cambiato la politica dopo il crollo della cosiddetta Prima Repubblica. Da quando infatti è sceso in campo alla fine del 1993 tutto è cambiato ed ha senza dubbio contribuito in maniera essenziale alla nascita della Seconda Repubblica. Entrò in politica in un momento cruciale della storia d’Italia e ne ha determinato le sorti. La Democrazia Cristiana, il partito dei moderati italiani che dal dopoguerra aveva ininterrottamente governato il Paese era finita, e tutto lasciava presagire che i comunisti avrebbero vinto le elezioni politiche, conquistando il governo, dal momento che mancava un’alternativa di centrodestra, ma soprattutto un federatore ...