L’ultima apparizione pubblica di Silvio Berlusconi | l’appello per le amministrative dall’ospedale | VIDEO

(Di lunedì 12 giugno 2023)indiper leRisale al 12 maggio scorsoindiprima della sua morte, avvenuta oggi, lunedì 12 giugno, dopo l’improvviso peggioramento delle sue condizioni fisiche. L’ex premier, che pochi giorni prima aveva mandato unmessaggio, girato sempreSan Raffaele di Milano, alla convention di Forza Italia, il 12 maggio aveva realizzato un ulteriore filmato, diffuso sui social di Forza Italia, per lanciare un appello in vista delle elezioniin programma il 14 e 15 maggio. “Un saluto affettuoso a ...

'Io sono ancora e purtroppo al San Raffaele. Ma per voi ho messo anche questa mattina camicia e giacca'. Si apriva così'ultimo videomessaggio pubblicato da Silvio Berlusconi , del 12 maggio scorso, quando era ancora ricoverato in ospedale. Il leader di Forza Italia si era rivolto agli elettori in vista delle ...... ma la sua primarisale a Spider - Man: Homecoming , ... No Way Home , i due attori che per primi hanno interpretato'... Quest'ha letteralmente rotto internet quando Alfred Molina è ......i figli e un rapporto civile con'ex coniuge. Senza profili social, senza apparizioni e senza interviste, Carla Dall'Oglio si mantiene molto lontana dal mondo mediatico. La sua...