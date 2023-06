L’ultima apparizione di Silvio Berlusconi | il videomessaggio dall’ospedale | “Purtroppo sono ancora al San Raffaele”

(Di lunedì 12 giugno 2023) “Ioal San. Ma per voi ho messo anche questa mattina camicia e giacca”. Si apriva così l’ultimopubblicato da, del 12 maggio scorso, quando eraricoverato in ospedale. Il leader di Forza Italia si era rivolto agli elettori in vista delle amministrative. Oggi, a 86 anni,è morto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

'ansia da prestazione per la prima volta dopo cinquant'anni dall'Ferrari nella categoria regina, a 58 dall'vittoria, nell'edizione numero 100 di una gara unica e storica. ...Oggi, 11 giugno, è andata in ondapuntata di Domenica In della stagione. Una puntata particolare non solo per questo, ma soprattutto perché si è trattata della primatelevisiva di Mara Venier dopo la morte del ...... che vedranno in campo anche Croazia (alla sua prima... Dal calcio al volley con la FIVB Volleyball Nations League :'... che ha vinto per ben quattro volte il titolo iridato (nel ...