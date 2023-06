(Di lunedì 12 giugno 2023) Nel summit tra Inter e Chelsea per Onana (vedi articolo) si parlerà anche di Romelue Trevoh. Ai nerazzurri continua a piacere il difensore? Presto summit tra Inter e Chelsea. Sul piatto il nome di André Onana, ma non solo. In casa Inter si punta anche a rinforzare la rosa del prossimo anno. L’obiettivo è quello di trattenere Romelu, ma a cifre più contenute. Non solo. C’è da sostituire Milan Skriniar. Alla dirigenza piace, che già aveva seguito nelle scorse campagne di mercato. Occhio anche al nome di Bisseck, difensore tedesco dell’Aarhus. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...

... in entrata o in uscita, leggi Onana, Dumfries,e persino Koulibaly, il cui futuro a Londra non è saldo. Maè considerato un fattore decisivo, al netto di una finale sbagliata in tema ...Con il Chelsea si parlerà di, che vuole restare, in nerazzurro ma anche delle possibilità di prendere in prestito uno tra Koulibaly emerita un discorso a parte: lui non vuole tornare a Londra, neppure con Pochettino in ... come per esempio il difensoreo addirittura Koulibaly che però non vuole muoversi dal Chelsea. ...

Lukaku e Chalobah, l’Inter prova il doppio colpo dal Chelsea! - SI Inter-News.it

prossimi potrebbero essere i giorni in cui si scalderà il mercato attorno ad André Onana: lo riferisce Alfredo Pedullà ...L'asse tra Chelsea e Inter rimane caldissimo. Come riportato da Sportitalia, nei prossimi giorni si terrà un vertice tra i nerazzurri e i Blues. Diversi gli argomenti all'ordine ...