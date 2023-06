Luis Sal vs Fedez | lo youtuber vince la sfida social | cosa dicono i numeri

Che rottura 'ste rotture, però. In una sola settimana abbiamo assistito alla lite social tra Fedez e, alla fine dell'amore tra Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli, alle corna di Damiano dei Maneskin alla fidanzata (ormai ex) Giorgia Soleri perché "limonava" con Martina Taglienti in ...... l'intelligenza artificiale italo - americana che potrebbe surclassare ChatGPT Cronistoria della faida tra Fedez eche, no, non diverte neanche noi di Paolo Armelli Il sito produce in media ...... l'intelligenza artificiale italo - americana che potrebbe surclassare ChatGPT Cronistoria della faida tra Fedez eche, no, non diverte neanche noi di Paolo Armelli Le storie da non perdere ...

Muschio Selvaggio, Fedez controreplica a Luis Sal: «Mi ha chiesto 600 mila euro per la società» Open

Nella sfida social - quella dei dati e dei consensi - vince Luis Sal. Lo scontro tra i due ex amici e colleghi, consumatosi sul canale di Muschio Selvaggio, ha fatto letteralmente il botto in rete e i ...Marica Pellegrinelli, modella ed ex moglie di Eros Ramazzotti, ha affidato ai social un suo sfogo in merito allo YouTuber Luis Sal che, a suo dire, non avrebbe mai sentito nominare. La modella ha ...