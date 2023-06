L’UE con Meloni al fianco della Tunisia per rilanciare l’economia e ridurre i flussi migratori

(Di lunedì 12 giugno 2023) Domenica l’Unione europea ha offerto un importante sostegno finanziario allacolpita da una prolungata crisi, frutto dello stato di emergenza per via degli attacchi terroristici,pandemia covid-19 a cui è seguita l’offensiva in Ucraina, ma soprattutto di anni di sperperi e malagestione da parte dell’islam politico che si è insidiato in seno alla giovane repubblica dopo la rivoluzione del 2011, e a cui il presidente Kais Saied starebbe cercando di rimediare. L’Europa dunque è aldi Cartagine peril flusso di migranti irregolari attraverso il Mar Mediterraneo. Il Paese nordafricano, fortemente indebitato e in trattative per un prestito di salvataggio del Fondo Monetario Internazionale (FMI), è passaggio per migranti e richiedenti asilo ...

... poi per le apparecchiature telefoniche e per la repressione dei musulmani uiguri, Pechino ha rispostocontromisure mirate, costringendo in alcuni casia fare clamorose marce indietro, come ......della terza rata Pnrr e li ha inviati alla Commissione. Il ... Il confrontoBruxelles si concluderà nelle prossime ore mi auguro ...Politiche europee e del Pnrr Raffaele Fitto nel giorno in cui'...Giustizia in lineala Carta Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano e parlamentare Telecomunicazioni, la Corte di giustizia'Agcom può imporre periodo minimo per... La questione ...