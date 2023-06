(Di lunedì 12 giugno 2023)– Lazio in festa grazie al. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, ad, in provincia di Roma, sono arrivate due vincite da 50.625ciascuna, grazie a due giocate effettuate su tutte le ruote. L’ultimo concorso delha distribuito 6,3 milioni di, per un totale di 512 milioni da inizio anno. Festa anche con il 10e. Nell’estrazione di 10 giugno, è stata realizzata una tripletta: a Roma messo a segno un 8 Oro da 25 milaa cui si aggiungono i 7.500a Riano, in provincia di Roma, con 4 Oro e il 3 Oro da 6 milacentrato sempre nella capitale. L’ultimo concorso del 10eha distribuito premi per 24,6 milioni di ...

Si dice che questo numero porti fortuna e successo in tutti gli aspetti della vita, compreso il gioco del. Molte persone credono che se vedono il numero 88 spesso, potrebbe essere un segno che ...La Red Bull è dominante, lo è stata per tutta la stagione finora e non vedo il motivo per il quale a Barcellona non debba puntare alla, ma vedremo cosa saremo in grado di fare.per ...All'estrazione deloggi segnaliamo che la Sicilia è stata protagonista dell'ultimo concorso ... Emilia - Romagna fortunata con una, per un totale che sfiora i 34mila euro: a Felino, in ...

Lotto, doppietta ad Anzio: vinti oltre 100mila euro Il Faro online

Si respira fiducia in casa Ferrari dopo la doppietta in qualifica alla 24 Ore di Le Mans. Si sogna in grande, ma bisogna comunque tenere i piedi ben saldi per terra. Il poleman Antonio Fuoco è soddisf ...Ieri sera si è giocata l'ultima giornata di Serie A e negli ultimi minuti Leao ha dato spettacolo contro un Verona in cerca di salvezza.