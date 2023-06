Lotta | Europei Under 17 | tre azzurri staccano il pass per i ripescaggi nella greco-romana

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 giugno 2023) Prima giornata priva di acuti per l’Italia ai Campionati17 diolimpica, in corso di svolgimento sulle materassine di Tirana (in Albania). In attesa delle finali di domani, la rassegna continentale giovanile si è aperta quest’oggi con le eliminatorie di cinque categorie di peso: 48, 55, 65, 80 e 110 kg. Tutti gliimpegnati nel day-1 sono stati sconfitti al debutto, venendo però ripescati e restando quindi in corsa per la medaglia di bronzo. Gabriele Pucher ha perso per manifesta superiorità (sul punteggio di 9-0) con il georgiano Erekle Tavberidze e domani affronterà il francese Kais Mebasti nel primo turno dei recuperi nei 55 kg. Battuta d’arresto agli ottavi nei -80 kg per Kevin Kazazi, che ha ceduto il ...