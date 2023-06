Lorenzo Sospiri | il presidente del consiglio regionale dell’Abruzzo indagato in un’inchiesta su droga | tangenti e corruzione

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ildelha ricevuto un avviso di garanzia. Il reato contestato è finanziamento illecito politico elettorale. L’azzurroera stato candidato alle elezioni politiche nel 2022. Altri quattro tra funzionari del comune, imprenditori e spacciatori sono stati arrestati nell’operazione. Che contesta a vario titolo lo spaccio diper appalti truccati. Nell’inchiesta delle Fiamme Gialle il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara Fabrizio Cingolani, ha deciso le manette per Fabrizio Trisi, dirigente del Settore “Lavori Pubblici” del Comune di Pescara, l’imprenditore edile Vincenzo De Leonibus e due pusher. ...

La guardia di finanza di Pescara ha arrestato 4 tra funzionari del comune e imprenditori e pusher nell'ambito di un'inchiesta che ha scoperchiato un sistema criminale che unisce droga, tangenti, corru ...