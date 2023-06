(Di lunedì 12 giugno 2023)i battenti ilSI 4.0 in: dopo il successo delle passate edizioni, lo sportello ha riaperto oggi e sarà disponibilealle ore 12.00 del prossimo 21 luglio. Obiettivo delSI 4.0, rivolto alle micro, piccole e medie imprese lombarde, è quello di dare una spinta allo sviluppo, all’, alla sperimentazione, alla prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, prodotti e servizi innovativi 4.0. Il fine ultimo è quello di stimolare la domanda a lungo termine delle soluzioni proposte e incentivare la collaborazione delle micro, piccole e medie imprese con i soggetti qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie 4.0. Come funziona ilSI 4.0 Rivolto allelombarde aventi sede ...

al servizio dei quartieri delle Valli - Conca d'Oro - Prati Fiscali la fermata di Val D'Ala, a Roma. I primi treni hanno iniziato a circolare e saranno quelli della FL2 Roma"Tivoli/Avezzano. La ...... è finale per Monza , che ora aspetta Brescia per vedere chi sarà la regina della. IL ... si fa trovare pronta sull'assist di Brescia ela gara. Pernigotti 6 Il duello con Vincenti la ...È stara riaperta la tratta ferroviaria fra Luino e Laveno, in provincia di Varese, sulla linea Gallarate - Luino chiusa da ieri mattina a causa di una frana dovuta al maltempo che aveva interessato i ...

Lombardia, riapre il bando SI 4.0 per MPMI: fino a 50mila euro a fondo perduto per innovazione | F-Mag F-Mag

La consigliera regionale Paola Pollini parla a Fanpage.it per la prima volta dopo la sua elezione al Pirellone a presidente della “Commissione ...C'è una proposta di legge regionale specifica, che mette d'accordo maggioranza e opposizione. Di fronte a dati che segnalano il bisogno soprattutto per la fascia giovanile ...