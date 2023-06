L’omaggio dei leader mondiali | da V der Leyen a Putin

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il primo a rompere il silenzio è stato il premier ungherese Viktor Orban, ma il messaggio più articolato quello di Vladimir; né il presidente turco Recep Tayyip Erdogan né quello ucraino Volodymyr Zelensky hanno ancora espresso le proprie condoglianze per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Mentre il segretario di Stato Usa Antony Blinken si è espresso pubblicamente durante la conferenza stampa congiunta a Washington con il ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Voglio porgere le mie condoglianze per il primo ministro Berlusconi, pensiamo a voi e pensiamo al popolo italiano". "Un grande combattente" Orban ha definito Berlusconi "un grande combattente". Postando sul suo profilo di Twitter anche una foto in bianco e nero di una stretta di mano tra lui e il Cavaliere, con la scritta sovrimpressa in italiano: "Riposa in pace, amico mio!". "Per me Silvio era una ...