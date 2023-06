È necessario essere animati e mossi dalloSanto oltre che da una grande fede e dal ... 'Questadurava molti anni - spiega il Prof. Esposito - e ci fa comprendere il motivo per cui i ...Nellasi trattava di un escamotage per dichiarare che Roma non dipendeva più da ... il che dava l'occasione a tutti i fedeli di ribadire che loprocede "dal padre e dal figlio". Questo ...Infatti o si prendono sul serio le beatitudini oppure si prende sul serio lodel mondo che indice esattamente il contrario di quello che ha detto oggi Gesù nel Vangelo. Vai alle ...

Lo "spirito di Pratica di mare" e la geopolitica del Cav ilGiornale.it

Silvio Berlusconi ha fatto della politica estera uno dei suoi capisaldi. Una diplomazia fatta di alleanze strategiche e rapporti personali, condita dalle sfide a certi dogmi politici e caratterizzata ...Il metodo applicato ha sicuramente reso più coinvolgente l’apprendimento di materie spesso ostiche e l’integrazione con i laboratori, oltre a dare l’opportunità di mettere in pratica concetti teorici, ...