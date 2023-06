Lo sfregio del Fatto a Berlusconi | Mafia | corruzione | bufera sui social

(Di lunedì 12 giugno 2023) Silviosi è trovato davanti all'"ultimo giudice". Anche nel giorno della morte del Cavaliere non si fermano odio e veleni. Fa discutere la titolazione usata dal sito delQuotidiano. Pochi istanti dopo la morte del leader di Forza Italia gli utenti hanno letto: "Silvioè morto all'età di 86 anni, primo dei populisti, recordman di inchieste dallaalla, mago della comunicazione". Nell'immagine a corredo, il Cav di spalle, l'immagine sfocata di una donna che lo chiama e il titolo a caratteri cubitali: "L'ultimo giudice". Insomma, anche nel giorno della scomparsa il quotidiano diretto da marco Travaglio mette alla sbarra il vecchio "nemico", provocando la reazione sdegnata di molti utenti dei. “Odiatori seriali”, “che schifo”, ...

Cav morto, foto - chocFatto: rivolta contro Travaglio - Guarda...un errore medico - a trovarsi di fronte allo scempio dei tanti peluche che adornano la lapide... Comprensibile la rabbia espressa dal nonno tramite i social, per unoatroce a un dolore ..."Spero che si faccia al più presto chiarezza su quanto accaduto - prosegue - confido che il gesto non sia, come purtroppo appare, l'ennesimoalla memoria di un martire della democrazia e...

La ciclovia non deve essere lo sfregio delle coste del Lago di Garda Italia Nostra

L’ente gestore: «La facciata è un bene architettonico. Hanno anche urinato a pochi metri dal portone d'ingresso». Pronta la denuncia ...(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) – Sfregio al muro della facciata della scuola Tambosi: salto di qualità della malamovida. Questa notte dei vandali ha ...