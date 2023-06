Lo sfregio dei pasdaran ucraini | cosa hanno scritto sulla foto di Berlusconi

... la camera ardente di Silvio Berlusconi resterà a Villa San Martino ad Arcore, fino al giorno... Ore 16.40 - Lodi Liberation 'Berlusconi e le serate 'bunga bunga': una prostituta minore e ...Questa fu la storica risposta di Silvio Berlusconi - nel 2003 presidente del Consiglio europeo - al capodelegazionesocialdemocratici tedeschi Shulz quando questi parlò del conflitto di interessi ...... anche nel giorno della scomparsa il quotidiano diretto da marco Travaglio mette alla sbarra il vecchio 'nemico', provocando la reazione sdegnata di molti utentisocial. 'Odiatori seriali', 'che ...

La ciclovia non deve essere lo sfregio delle coste del Lago di Garda Italia Nostra

Il sito Myrotvorec, vicino ai servizi segreti ucraini, scrive la parola "liquidato" sul volto del Cavaliere Le posizioni di Silvio Berlusconi sul conflitto ucraino erano note. Si trattava (e si tratta ...Nel corso dei 31 anni da presidente del rossoneri il Cavaliere non ... E senza dimenticare i 33 per Carlos Bacca, i 36 per Pippo Inzaghi i 42 per Rui Costa. Non va poi dimenticato lo "sfregio" al ...