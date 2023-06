Lo ricorderemo così | Meloni distrugge chi insulta Berlusconi | il video che fa la storia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 giugno 2023) Giorgianon usa giri di parole. Nel giorno più duro, nel giorno del dolore per la morte di Silvio, sui social (e non solo) la sinistra ha mostrato il volto dell'odio con accuse e veleni sul Cav morto poche ore fa. Un ritornello a cui lo stessoera abituato da tempo, dalla sua discesa in campo. Eproprio il premier ha voluto postare sui suoi profili social una risposta chiara a chi hato il Cav anche davanti alla morte e al dolore dei suoi familiari. “Gli attacchi non lo hanno mai scomposto – scrive la premier – A chi, persino oggi, sta riversando odio nei suoi confronti avrebbe risposto come al solito col sorriso e con una battuta. Lo”. E subito, di fianco, ilin cui il Cav risponde ad ...