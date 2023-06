“Lo ha fatto davvero” Silvio Berlusconi | dopo la morte la scoperta choc sul famoso cantante

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 giugno 2023) Orroreladi. Uomo e politico controverso, il leader di Forza Italia ha accumulato nel corso degli anni, tanti estimatori quanti nemici giurati. E in tanti, in questi tragici minuti per la politica italiana che è costretta a dire addio a un personaggio cardine degli ultimi anni, giovano delladi quest’ultimo. Uno tra tutti, ma di certo non è l’unico, ilGemitaiz. Pseudonimo di Davide De Luca, Gemitaiz è nato a Roma, il 4 novembre 1988. Il 34enne infatti, appena appreso delladi, ha immediatamente creato una storia su Instagram commentando: “Alleluja!”. >>è morto. La drammatica notizia arrivata poco ...