LIVE Musetti-Gojo | ATP Stoccarda 2023 in DIRETTA | debutto stagionale sull’erba contro un vecchio incubo croato

(Di lunedì 12 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del primo turno dell’ATP 250 ditra Lorenzoed ilBorna. A 24 ore dalla conclusione del Roland Garros inizia la stagioneeuropea. Secondo confronto diretto tra i due, con il toscano che comanda grazie alla vittoria in due set nel Gruppo Mondiale della Coppa Davis 2022.che è divenuto autentico spauracchio per il tennis azzurro dopo la clamorosa vittoria su Lorenzo Sonego nei quarti di finale Davis 2021. Il vincente del match troverà al secondo turno uno tra il francese Barrere ed il tedesco Otte., ventunenne di Carrara, si presenta all’appuntamento dopo ...

Insieme a Matteo anche L orenzoe Lorenzo Sonego . Entry list di grande livello, dai due ...streaming disponibile sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTennix . In alternativa, anche ...ora al servizio sotto 2 - 4 18:12 - Aumenta il pressing da fondo diche ottiene il contro - break e torna in corsa nel secondo set, 2 game pari 18:10 - Grande spettacolo sul centrale ...Le prime quattro sfide degli ottavi di finale al Roland Garros , vedono l'uscita di scena dei tennisti italiani: Khachanov batte Sonego in quattro set, Alcaraz elimina(6 - 3, 6 - 2, 6 - 2) Djokovic liquida Varillas, Tsitsipas estromette Ofner.

