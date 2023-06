LIVE Musetti-Gojo 7-6 4-1 | ATP Stoccarda 2023 in DIRETTA | arriva il break del toscano

(Di lunedì 12 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-SONEGO (3° MATCH DALLE 11.00) 2-4 Game. Con un ACE il croato prova a rimanere a galla. 40-15 Magia con la risposta di rovescio lungolinea di. 40-0 Con lo stesso schema del punto precedente il tennista di Spalato si procura tre palle game. 30-0 Servizio e dritto inside in a segno per il croato. 15-0 Punto rocambolesco nel qualesi salva grazie ad un recupero spalle alla rete. 4-1 Game. Prima al centro sostanziosa dell’azzurro, che conferma il. AD-40 Regalo del croato, il cui rovescio in avanzamento termina a metà rete. Palla del 4-1. 40-40sulla palla corta di dritto dell’avversario, ma ...

PEPPERSTONE ATPNEXT GEN RACE, TOP 20 (12 - 06 - 23) 1 Carlos Alcaraz (ESP) 3.455 punti 2 Holger Rune (DEN) 2.125 3 Lorenzo(ITA) 660 4 Arthur Fils (FRA) 661 5 Ben Shelton (USA) ......(POL) 2.435 15 Borna Coric (CRO) 2.430 +1 16 Tommy Paul (USA) 2.205 +1 17 Lorenzo(...+3 DJOKOVIC NUOVO NUMERO 1 NELLA RACE Djokovic è salito in testa anche nella Pepperstone ATP...Insieme a Matteo anche L orenzoe Lorenzo Sonego . Entry list di grande livello, dai due ...streaming disponibile sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTennix . In alternativa, anche ...

