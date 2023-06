LIVE Musetti-Gojo 3-4 | ATP Stoccarda 2023 in DIRETTA | fasi calde del primo set

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-SONEGO (3° MATCH DALLE 11.00) 40-30 Peccato.resiste alle bordate di dritto dell’avversario e prova la sbracciata di rovescio. Il lungolinea è però lungo. 30-30 In corridoio il dritto del croato. 30-15 Perde le misure del dritto in uscita dal servizio. 30-0 Stavolta è nettamente lungo il dritto dell’azzurro. 15-0 Di poco lunga la risposta di dritto del tennista di Carrara. 4-4 Game. Con un ACE il toscano chiude l’ottavo gioco. 40-15 Arriva anche un’ottima seconda. 30-15 Altra prima corposa di Lorenzo. 15-15 Servizio vincente dell’azzurro. 0-15 Per la terza voltaapre il game alla battuta con un doppio fallo. 4-3 Game. ACE numero 4 ...