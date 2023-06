LIVE Italia-Uruguay 0-0 | Finale Mondiali Under20 in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

Leggi su oasport

48? Fuori Faticanti e dentro Zanotti nell'. 46?il23.51 Pocae tantoquesta è la sintesi del primo tempo, gli azzurrini devono alzare il loro ritmo di gioco e i giocatori fondamentali devono entrare in partita quali Baldanzi, Casadei e soprattutto Pafundi. A tra poco per il48? Finisce il primo tempo,0-0. 47? Ultimo minuto del primo tempo. 45? Ci saranno tre minuti di recupero. 43? Fase fallosa del match. 41? Leggera reazione di Desplanches dopo un fallo subito. 39?che si difende bene ma non riesce a ripartire per il pressing. 37? Possesso palla ...