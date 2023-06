LIVE Italia-Uruguay 0-0 | Finale Mondiali Under20 in DIRETTA | fuori Pafundi | dentro Esposito

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64? Contropiede dell’, cross De Los Santos che finisce. 62? Subito un pallone pericoloso per Ferrari, Desplanches ferma tutto. 60?Duarte,Ferrari nell’. 58? Sono già stati effettuati 3 cambi su 5 per l’, tra le carte rimaste ci sono Lipani e Pisilli. 56?che soffre nella fase di costruzione. 54?e Montevago pere Ambrosino nell’. 52? Si preparano altri due cambi per l’. 50? Continua il dominio dell’. 48?Faticanti eZanotti nell’. 46? ...