LIVE Giro Next Gen 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | quattro corridori in fuga | il gruppo insegue a 5?

(Di lunedì 12 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELDI SVIZZERA DALLE 14.00 14.00 Ilcontinua a procedere ad andatura regolare, guidato dagli uomini del team di sviluppo della Lotto Dstny, squadra di Segaert. 13.56 Torniamo alla cronaca ricordando ibattistrada: Sil Van Daele (Bingoal WB DT), Colin Savioz (La Conti Groupama-FDJ), Samuele Leone (Work Service-Vitalcare-Dynatek), Edoardo Zamperini (Zalf Euromobil Fior). 13.53 Approfittiamo di questo tratto del tutto pianeggiante per fare qualche nome in vista del finale. Disegno del tracciato che lascia spazio a tante interpretazioni, ma in un finale così insidioso Francesco Busatto potrebbe cercare un sigillo importante. Attenzione anche ...