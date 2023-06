LIVE Giro Next Gen 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Gil Gelders vince a Cherasco davanti a Busatto e De Pretto

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELDI SVIZZERA DALLE 14.00 16.12 Al quarto posto si è piazzato Willem Junior Lecerf, connazionale e compagno di squadra del vincitore odierno. 16.11e De, individuati tra i favoriti alla vigilia, confermano le loro doti in questo tipo di finale e possono forse recriminare per essersi mossi con le squadre troppo tardi.si è comunque dimostrato molto difficile da battere. 16.10si è tenuto alle spalle il gruppo di 6”. Abbastanza per centrare un successo prestigioso, ma non per prendersi la Maglia Rosa che rimane dunque sulle spalle di Alec Segaert. 16.08 Il belga bissa la vittoria ottenuta ...